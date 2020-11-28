وزير الثقافة الأسبق يعلن أسماء الفائزين بجوائز مهرجان "ما بعد الكورونا"

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:11 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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أعلن الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق رئيس مهرجان "ما بعد الكورونا"، أسماء الفائزين بجوائز مهرجان "ضي" للفن التشكيلي والشعر والقصة والموسيقى، وقيمتها ٧٥٠ ألف جنيه.

وافتتح عبد الحميد، مساء اليوم السبت، مهرجان "ما بعد الكورونا" بأتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي" بحضور عدد كبير من التشكيليين والكتاب والصحفيين وجمهور الفنون.

وفى مجال القصة القصيرة حصلت على الجائزة الأولي وقيمتها ٧٠ ألف جنيه، عزة ديابح عن مجموعتها "الثلث الأخير من الليل"، وحصل على الجائزة الثانية وقيمتها ٥٠ ألف جنيه، رابح محمود عن مجموعته "مماليك ولكن"، فيما فاز بالجائزة الثالثة السيد فهيم عن مجموعته "علي حافة الدنيا" بقيمة 30 ألف جنيه.

تشكلت لجنة التحكيم من القاص أحمد الخميسي والقاص رضا البهات والكاتب الصحفي أسامة الرحيمي.

وفى مجال الشعر فاز بالجائزة الأولي وقيمتها ٧٠ ألف جنيه إبراهيم البجلاتي عن ديوانه "شاي وبرتقال وأجنحة خضراء"، وحصلت على الجائزة الثانية وقيمتها ٥٠ ألف جنيه سناء مصطفي عن ديوانها "لما اطمأن الماء لي"، وحصد الجائزة الثالثة وقيمتها ٣٠ ألف جنيه ديوان "أجنحة للإقامة الجبرية" للشاعر تامر الهلالي.

وتشكلت لجنة القراءة من الدكتور شوكت المصري مدرس النقد الأدبي الحديث بأكاديمية الفنون، والكاتب الصحفي محمد حربي، وضمت لجنة التحكيم الدكتور محمد بدوي والشاعر محمد سليمان والدكتور عبد الناصر هلال.

وفيما تم حجب جائزة الموسيقي الأولى، فاز بالجائزة الثانية وقيمتها ٥٠ ألف جنيه "مناصفة" محمد حسين ووسام أشرف، وفاز بالجائزة الثالثة وقيمتها ٢٠ ألف جنية أسماء محمد ياسين.

ضمت لجنة التحكيم المايسترو الكبير الدكتور فوزي الشامي، والدكتور محمد بيومي، والدكتور عبد الرحمن إبراهيم.

وحصل على جوائز الفن التشكيلي، فى التصوير والرسم فارس أحمد فارس
الجائزة الأولى بقيمة ٤٠ ألف جنيه، ومحمد التهامي الجائزة الثانية بقيمة ٣٠ ألف جنيه، وحصل على الجائزة الثالثة عبد الله حماس بقيمة ٢٥ ألف جنيه، وحصل على الجائزة الرابعة عاطف أحمد بقيمة ٢٠ ألف جنيه، ونال الجائزة الخامسة أحمد سليمان بقيمة ١٥ ألف جنيه، وحصد الجائزة السادسة محمد الرباط بقيمة آلاف جنيه، ومنحت السابعة لأحمد شعبان بقيمة ١٠ آلاف جنيه.

وفى فرع النحت، حصل على الجائزة الأولى أحمد سعيد بقيمة ٤٠ ألف جنيه، والثانية رمضان خميس بقيمة ٣٠ ألف جنيه، والثالثة كمال السماك بقيمة ٢٠ ألف جنيه، والرابعة محمد الصياد بقيمة ١٥ ألف جنيه.

وحصل على جائزة الخزف الأولي سلمي الجندي بقيمة ٢٠ ألف جنيه، والثانية إراهيم صابر بقيمة ١٥ ألف جنيه، والثالثة عمار سعيد بقيمة ١٠ آلاف جنيه.

وضمت لجنة التحكيم الفنان الكبير محمد عبلة رئيسًا، والفنانين سمير الدهام وطارق الكومي وعادل ثروت والناقد التشكيلي هشام قنديل.

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