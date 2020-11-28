سيد علي: "شيكابالا" يتعدى محمد صلاح بمراحل (فيديو)

السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:59 م
شيماء حسن
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وجه الإعلامي سيد علي، التحية إلى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، وبهدفه الذي أحرزه في شباك الأهلي في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 2-1.

وقال "سيد" خلال تقديم برنامجه "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" اليوم السبت: "هدف شيكابالا محصلش، ولكن دفاع الأهلي سابه يلعب لوحده، أ ب في التدريب بتقول متخليش أي مهاجم يلعب براحته".

وأضاف "من وجهة نظري شيكابالا واحد من أحرف لاعيبة مصر، ولو كان أخذ الفرصة ولاقى حد يوجهه كان تعدى محمد صلاح بمراحل كبيرة، وفي رأيي كان يقدر يلعب في أي حتة في العالم، فكل التحية إلى شيكابالا وهو ينهي مشواره".

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حقق محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك رقمًا سلبيًا مع فريقه بعد الخسارة أمام الأهلي 2-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل محمود شيكابالا هدف الزمالك الوحيد في اللقاء من تسديدة قوية رائعة، بينما جاءت ثنائية الأهلي عن طريق عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ليقودان الفريق الأهلاوي للتتويج بلقب البطولة القارية للمرة التاسعة في تاريخه.

وأصبح شيكابالا أكثر لاعب من الزمالك يخسر في مباريات القمة أمام الأهلي بـ12 هزيمة من أصل 22 مباراة خاضها ضد المارد الأحمر، بينما فاز الفريق الأبيض في 4 مباريات في وجود "الأباتشي"، وحسم التعادل 6 مباريات.

وسجل محمود شيكابالا هدفين فقط في شباك الأهلي خلال مباريات القمة، الأول في نهائي كأس مصر 2007، والثاني في مباراة النهائي الإفريقي أمس الجمعة، وخسر الزمالك في المباراتين، بينما صنع 7 أهداف أخري.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه والمرة الأولى منذ 2013 وضمن المشاركة في كأس العالم للأندية المقرر اقامتها في قطر خلال شهر فبراير المقبل.

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