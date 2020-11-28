ريال مدريد يحدد بديل بنزيما

قالت تقارير صحفية، أن ريال مدريد يخطط لضم نجم إنتر ميلان، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب موقع "سبورتس مول" البريطانية، فإن ريال مدريد مهتم بضم البلجيكي روميلو لوكاكو، نجم الإنتر.





وأوضحت، أن مسؤولي النادي الملكي يبحثون عن بديل للنجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي بلغ الثالثة والثلاثين من عمره.





وعلى الرغم من أنّ بنزيما لا يزال لاعبًا حيويًا لـ زين الدين زيدان، المدير الفني للنادي الملكي، لكن الفرنسي سيبلغ من العمر 33 عامًا، الشهر المُقبل، وبدأ اللوس بلانكوس في البحث عن خليفته.





لوكاكو انضم إلى إنتر ميلان، العام الماضي، قادمًا من صفوف مانشستر يونايتد، مقابل 74 مليون يورو، ولا يزال لديه عقد مع النيراتزوري حتى صيف 2024.





ولفتت الشبكة أنّ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، هو من يرغب في ضم لوكاكو للفريق، حيث أبدى إعجابه به وبقدراته الفنية والبدنية، إذ يتمتع لوكاكو بجسد قوي.