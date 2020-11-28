داعية إسلامي: شكر الله يضمن الحفاظ على النعم

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قال الشيخ كارم الفقي، الداعية الإسلامي، إن أحد العلماء كان يسير في الطريق، وفي مدخل إحدى القرى وجد خيمة فسمع أحد داخل الخيمة يشكر الله، فاستأذن صاحب الخيمة ودخل، فوجد من يشكر الله رجلًا مقطوع الرجلين كفيف البصر، فاستغرب، فقال العالم للرجل: "يا هذا عالما تحمد الله، فرد الرجل عليه قائلًا: "ألم يعطيني الله سمعًا أسمع به، وحرم الكثير من الناس من هذه النعمة"، فقال العالم: "بلى"، فقال الرجل: "يا هذا ألم يعطني الله عقلًا أفكر به فأعرف الحلال من الحرام، ألم يسلب الله الكثير من الناس هذه النعم، فقال العالم: "بلى"، فقال الرجل: "يا هذا أفلم أشكر الله على كل هذه النعم".



وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامية نشوى مصطفى، ببرنامج "بنت البلد"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن شكر الله عز وجل يكون إما بالقول أو بالفعل، وهذا أعظم درجات الشكر، لافتًا إلى أن المسلم عليه أن يشكر الله على نعمة وجود المياه في منزله، ويعمل على مساعدة الناس على توصيل المياه في الأماكن الفيرة، والتصدق على نعم الله، معقبًا: "لازم نشكر الله على نعمه حتى لا تنتزع منك".



وأشار إلى أن بعض المسلمين في أماكن بعيدة، وفي حاجة إلى وصلة مياه، وعلى من يستطيع أن يساعدهم، متابعًا: "لو لم تساعد غيرك، نعم ربنا ممكن تزول منك".





