البورصة الألمانية تسمح بتداول ورقة مالية للعملة الرقمية" بتكوين"

اطلقت شركة " فان إيك أسوشيتس كورب ورقة مالية بالبورصة الألمانية للعملة الرقمية "بتكوين" قابلة للتداول للاستفادة من موجة الاهتمام بالعملات الرقمية.

ولدى الورقة المالية التي طرحتها الشركة، أصول بقيمة مليوني دولار، مستثمرة بالكامل في "بتكوين"، وهي مؤمَّنة جزئياً، ويتم الاحتفاظ به دون اتصال مع أمين الحفظ في العملة المشفرة، فيما يسمى بـ "التخزين البارد"، مما يوفِّر بعض الحماية ضد السرقة من جانب القراصنة.

وقال "جابور جورباكس"، مدير استراتيجية الأصول الرقمية في "VanEck" :"تتطَّلب المرحلة التالية من النمو في "بتكوين"، والأصول الرقمية توافر أدوات مالية منظمة جيداً، تتناسب مع الأسواق المالية القائمة".

وأضاف "جابور" أنَّ "ورقة بتكوين" القابلة للتداول في البورصة، تسدُّ الفجوة بين الأصول الرقمية، والأسواق المالية السائدة.

ومنعت الجهات التنظيمية الأمريكية المحاولات الأخيرة لإدراج أدوات مماثلة، مشيرين إلى مخاوفَ، مثل السيولة والحفظ والتلاعب في أسواق العملات المشفرة؛ في حين نجد منتجات أخرى، يجري تداولها على "بتكوين"، وهي مدرجة في أوروبا.

وتضاعف سعر عملة "بتكوين" أكثر هذا العام، فقد تجاوزت 19 ألف دولار لأول مرة منذ عام 2017. وارتفعت "بتكوين" بفضل عدة عوامل، تشمل المشتريات المتزايدة من قبل مستثمري التجزئة، والمؤسسات، فضلاً عن المليارديرات.

لكن الارتفاع أثار تذكيراَ بالتقلب الشهير للعملة المشفرة أيضاً، حينما تراجعت بصورة حادة بعد الصعود قبل ثلاث سنوات.

وتراجعت عملة بتكوين نحو 8.7 بالمئة يوم الأربعاء، وهو أكبر هبوط منذ أوائل أغسطس، وسط حذر متزايد بشأن الارتفاع الأخير.