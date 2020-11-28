طريقة حجز موعد كشف تكافل وكرامة.. حجز قومسيون طبي تكافل وكرامة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:51 م
كشف تكافل وكرامة
كشف تكافل وكرامة
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طريقة حجز موعد كشف تكافل وكرامة.. حجز قومسيون طبي تكافل وكرامة

ماهي طريقة حجز موعد كشف تكافل وكرامة ؟ يعتبر ذلك السؤال هو واحد من ضمن الاسئلة المتعددة التي يطرخها الكثير من الاشخاص في جمهورية مصر العربية وذلك لأن يقومون بعرفة الموعد الذين سيقومون فية بالذهاب الي المستشفي الحكومي وحجز موعد الكشف في احد القومسيون الطبي.

حجز موعد كشف تكافل وكرامة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي بانة يجب علي الشخص المتقدم للحصول علي معاش تكافل من المعاقين ان يقوم بعملية الذهاب الي احد المستشفيات المصرية ثم الخضوع لعملية الفحص الطبي وذلك لأن يتم تاكيد بانة بحاجة الي المعاش، بالاضافة الي ان الوزارة قامت بوضع بعض الشروط والتي من ضمنها هي عدم العمل في القطاع العام او الخاص او من الشروط هي الا يكون يتلقي مساعدات اخري.

تسجيل شكاوي تكافل وكرامة

تسمح وزارة التضامن الاجتماعي لجميع المواطنين بتقديم الشكاوي وذلك لأن يستيطعون الحصول علي حقوقهم، حيث يمكن تسجيل الشكوي عبر الأتي:

الذهاب الي موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي علي شبكة الانترنت مباشرة.
اختيار من الموقع تسجيل شكاوي تكافل وكرامة.
تكتب رقم كارت المستفيد من تكافل او الرقم القومي لة ثم الدخول.
يتم فتح لك نموذج الشكوي ثم تقوم بكتابة جميع البيانات الشخصية الخاصة بك.
بعد ذلك تقوم بالنقر علي زر التسجيل.

طريقة حجز موعد كشف تكافل وكرامة

هناك بعض الخطوات التي يجب عليك تقوم بها وذلك لأن تقوم بالحجز بطريقة صحيحة للكشف في مستشفي تابعة لوزارة الصحة حيث يكون ذلك عن طريق الأتي:

الانتقال الي صفحة الحجز علي شبكة الانترنت مباشرة "من هنا".
تكتب اسم المستفيد ثم الرقم القومي لة المكون من 14 رقم.
تقوم بتحديد نوع الاعاقة للشخص المتقدم.
بعد ذلك تقوم بتحديد المدينة او المحافظة التابع لها ثم تكتب البيانات المطلوبة.
يتطلب ان تكتب رقم التليفون المحمول ثم البيانات موعد وتاريخ الحجز.
النقر علي زر تقديم الطلب بعد الانتهاء.

طريقة حجز موعد كشف تكافل وكرامة.. حجز قومسيون طبي تكافل وكرامة

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