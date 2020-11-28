إحالة قضية تعدي أسرة منار سامي فتاة "التيك توك " على الشرطة لمحكمة الجنايات

السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:52 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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قرر المستشار علي حسن، المحامي العام الأول لنيابات شمال بنها إحالة قضية واقعة تعدي أسرة منار سامي، فتاة " التيك توك" على أفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر، خلال جلسة تجديد حبس المتهمة منار، إلى محكمة الجنايات.

وكانت وجهت لهم النيابة العامة، تهم مقاومة السلطات، واستعراض القوة والبلطجة، والتعدي على أفراد الشرطة أثناء تأدية عملهم، وحيازة سلاح ناري، ومحاولة تهريب متهمة من ايدي العدالة.

كان المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الدائرة الأولي بمحكمة بنها الكلية، قد قرر تجديد حبس أسرة منار سامي فتاة تيك توك 15 يومًا، على ذمة التحقيقات للمرة الخامسة، في واقعة التعدي على أفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر، خلال جلسة تجديد حبس المتهمة منار في قضية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

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