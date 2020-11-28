5 نصائح من وزارة الصحة للحفاظ على القلب

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن 5 نصائح يجب الالتزام بها للحفاظ على صحة القلب وهى عدم الافراط فى تناول الملح فى الطعام ، مع الالتزام بتناول الوجبات الصحية والحفاظ على الوزن المثالى للجسم.





كما أعلنت أيضا وزارة الصحة والسكان انه يجب البعد تماما عن التدخين، مع ممارسة اى نشاط رياضى بانتظام، وسرعة التوجه للطبيب عند الشعور بأى مشاكل صحية أو إرهاق.





وقالت أيضا وزارة الصحة والسكان أن الغذاء الصحى يضمن حياة آمنة وخاليةمن الأمراض، وأشارت وزارة الصحة والسكان أن معهد التغذية يوفر برامج صحية على أعلى مستوى خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة واصحاب الأوزان الثقيلة بما يعود بالنفع عليهم.





كما أعلنت أيضا وزارة الصحة والسكان أن مبادرة 100 مليون صحة التى أعلنتها وزارة الصحة بناء على تعليمات السيد الرئيس مستمرة فى كل المحافظات وتقدم خدماتها بالمجان للمواطنين، وذلك لمعالجة الكثير من الأمراض التى يعانى منها الشعب المصرى.



