زاهي حواس: "قفشة يستحق تمثال في النادي الأهلي" (فيديو)
السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:49 م
داليا الحسين
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أعرب الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق عن سعادته بتتويج النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1.
وقال حواس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "محضرتش مباراة في الاستاد منذ أيام الدراسة في الجامعة" مردفا:"الأهلي لعب أول 10 دقائق بشكل هائل، لكن الزمالك قدم مباراة قوية".
وتابع:"الأشخاص المجاورون لي في الاستاد أصيبوا بهلع بعد رد فعلي على هدف محمد مجدي قفشة" مردفا: "المفروض يتعمل تمثال لقفشة في النادي الأهلي".
وأضاف:"لاعبو الأهلي أسعدوا جماهيرهم، رغم أنهم لم يقدموا الأداء المتوقع".
كما أشاد بهدف شيكابالا قائلًا: "هدف عالمي وجول قفشة أيضا عالمي".
وقال حواس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "محضرتش مباراة في الاستاد منذ أيام الدراسة في الجامعة" مردفا:"الأهلي لعب أول 10 دقائق بشكل هائل، لكن الزمالك قدم مباراة قوية".
وتابع:"الأشخاص المجاورون لي في الاستاد أصيبوا بهلع بعد رد فعلي على هدف محمد مجدي قفشة" مردفا: "المفروض يتعمل تمثال لقفشة في النادي الأهلي".
وأضاف:"لاعبو الأهلي أسعدوا جماهيرهم، رغم أنهم لم يقدموا الأداء المتوقع".
كما أشاد بهدف شيكابالا قائلًا: "هدف عالمي وجول قفشة أيضا عالمي".