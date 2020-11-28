8 نصائح للحماية من الأمراض غير السارية.. اعرفها

Advertisements

تبذل الدولة المصرية جهودا مضنية فى القطاع الصحى، الذى يحظى باهتمام خاص من الرئيس عبد الفتاح السيسى، من خلال توجيهاته المستمرة للحكومة، بالعمل على دعم قطاع الصحة، والاستثمار فى العنصر البشرى، الذى يعد أحد أهم بنود استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصرى، إلى جانب المبادرات الرئاسية التى طرحها الرئيس السيسى، والتى يجرى العمل على عدد كبير منها بشكل مستمر، لرعاية المصريين من الناحية الطبية، وبشكل مجانى.



ومن بين أحد أهم المبادرات الرئاسية الكشف عن الأمراض غير السارية، ضمن مبادرة "100 مليون صحة".



والأمراض غير السارية، أو كما يطلق عليها أحيانًا الأمراض غير المعدية، وهى أمراض القلب، والأوعية الدموية، والسرطان، والسكر، وأمراض الصدر المزمنة، وتعد السبب الأساسى للوفاة المبكرة والإعاقات المزمنة عالميا.



وقد زادت معدلات الأمراض غير المعدية نتيجة زيادة 4 عوامل خطورة أساسية وهى: استهلاك التبغ "التدخين"، وعدم ممارسة النشاط البدنى، والتناول الخطر للكحول، والتغذية غير الصحية.



وفى مصر، تعتبرالأمراض غير المعدية هى السبب الرئيسى للوفاة، وتعتبر مسئولة عن أكثر من 80% من إجمالى الوفيات، كما تعتبر أمراض القلب، والأوعية الدموية، مسئولة عن معظم الوفيات بنسبة 46%، ويليها السرطان بنسبة 14%، والأمراض الصدرية المزمنة بنسبة 4% والسكر 1%.



وطبقًا لآخر مسح صحى تدرجى فى مصر لعام 2017، فإن 15.5% من المصريين يعانون من ارتفاع السكر بالدم، و29.5% يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وأكثر من 65% يعانون من زيادة بالوزن نصفهم مصاب بالسمنة.



وتحرص وزارة الصحة والسكان، على التوعية بخطورة الأمراض غير السارية، وكيفية الحماية منها، من خلال إرشادات ونصائح، تستعرضها "الفجر" فيما يلى من سطور:



- الامتناع عن التدخين نهائيا وبشكل فورى.



- تقليل استهلاك الملح والسكر، واستبدالهم بالخل والتوابل والعسل.



- استبدال الدقيق الأبيض بالخبز البلدى.



- استبدال طبق المخلل بطبق السلطة، إذ إن المخلل يحتوى على نسبة كبيرة من الملح، والذى يعد سببا أساسيا للإصابة بارتفاع ضغط الدم، بينما يحتوى طبق السلطة على 5 ثمرات من الخضار والفاكهة، وهو المعدل الذى يحمى بشكل كبير من الامراض غير السارية.



- استبدال الدهون المهدرجة بالزيوت النباتية.



- استبدال المشروبات الغازية والعصائر المعلبة، بالمياه والعصائر الطبيعية.



- استبدالالخمول البدنى وقلة الحركة، بالمشى على الأقل لمدة 20 دقيقة يوميا، 5 أيام أسبوعيا.



- عدم صعود السلالم بالمصعد الكهربائى والسلالم الكهربائية، والصعود والنزول على السلالم.