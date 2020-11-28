داعية: المسلم عليه أن يشكر الله على نعمة الاستيقاظ من النوم (فيديو)

السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:43 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الشيخ كارم الفقي، الداعية الإسلامي، إن الله عز وجل أحد أسمائه "الشكور"، وهذا واضح في قوله تعالي: "وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا"، لافتًا إلى أن الشكر من صفات الأنبياء، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الصلاة، وعند سؤاله يا رسول الله أفلم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فرد عليهم قائلًا: "أفلا أكون عبدًا شاكور".

وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامية نشوى مصطفى، ببرنامج "بنت البلد"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن الإنسان لا بد أن يكون شاكرًا لله على نعمه التي لا تُعد ولا تحصى، موضحًا أن نعمة الأبصار ونعمة الحركة والحديث والاستيقاظ من النوم، نعمة من نعم الله، والكثير من الناس لا يشكر الله على هذه النعم.

ولفت إلى أن محمد بن سيرين عندما دخل على هارون الرشيد الذي كان يحكم الدولة الإسلامية من العراق حتى المغرب، فطلب منه الخليفة الموعظة، فقال بن سيرين: "يا إمام لو كنت في صحراء وأردت شربة ماء فلم تجدها بكم تشتريها؟، فرد عليه قائلاَ: "اشتريها بنصف ملكي، فعقب هلي قائلًا: "يا أمير المؤمنين لو شربت هذه الشربة فاحتبست في بطنك فلم تستطيع أن تخرجها فبكم تخرجها، فرد عليه أمير المؤمنين، قائلًا: "أخرجها بنصف ملكي الآخر"، فقال بن سيرين: "وهل ترى بركة في ملك لا يساوي شربة ما"، معقبًا: "كم مرة بتدخل الحمام وكم مرة بتتكلم، طب أديت الشكر لله على هذه النعم أم لا".


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