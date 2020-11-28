تفريغ كاميرات المراقبة حول محيط قتل نجار على يد 4 أشخاص بالبساتين

السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:41 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة البساتين الجزئية اليوم السبت، بتفريغ كاميرات المراقبة حول محيط واقعة قتل نجار علي يد 4 أشخاص بسبب المياه، وإرسال تقرير وافي بها، كما طالبت باستدعاء الشهود العيان للاستماع إلى أقولهم.

تلقي قسم شرطة البساتين اخطارا من مستشفى البنك الأهلي باستقبالها محمود ا م، 59 سنة، نجار ومقيم ـ، دائرة القسم توفى دون إصابات ظاهرية.


وبالانتقال والفحص، تم التقابل مع جمال ا، 60 سنة، مهندس معماري ومقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول والذي قرر بأنه حال تواجده صحبة المتوفي لإنهاء أعمال تشطيبات احدي العقارات الكائنة بمنطقة المعراج السفلي، دائرة القسم وأثناء سير قائد دراجة بخارية أعلى بركة مياه تناثرت المياه على ملابسه والمجني عليه فحدثت مشادة كلامية بينه وبين المتوفي استعان خلالها قائد الدراجة بذويه وتعدوا عليه بالضرب وقاموا بدفعه مما أدي إلى سقوطه أرضا ووفاته.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من البطل م، 24 سنة، حارس عقار ومقيم المعراج السفلي ـ دائرة القسم " قائد الدراجة البخارية رقم أ ق 121 ماركة هوجانج "، وشقيقة شعبان م، 22 سنة، عامل ومقيم بذات العنوان، حسانين ا، 29 سنة، عامل، وعبد الله ع م، 19 سنة، عامل.
بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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