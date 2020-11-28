طبيب سيراميكا كليوباترا: إصابة أوفة ودابو في العضلة الخلفية

السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:29 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، إن إصابة كل من أحمد أمين أوفة، وشريف دابو لاعبا الفريق، عبارة عن إجهاد في العضلة الخلفية.

 

وأشار طبيب الفريق إلى أن الثنائي يخضعان للتدريب والتأهيل تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي أخصائي التأهيل بالنادي.

 

وأضاف طبيب الفريق إلى أن دابو شعر بإجهاد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في لقاء اسوان الودي اليوم، وتقرر استبداله خوفا من تفاقم الإصابة، ولكنه مع الأدوية والبرنامج العلاجي سيكون جاهزا للمشاركة بعد 48 ساعة.

 

وشدد الدكتور فريد رضوان على أن أحمد أمين أوفة مهاجم الفريق يخضع لبرنامج علاجي بسبب نفس الإصابة، وسوف يشارك في التدريبات بشكل طبيعي بعد يومين.

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