الخطيب: شكرا لموسيماني ولا ننسى فايلر.. والأهلي فضله على الجميع

السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:32 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الشكر إلى الجنوب إفريقي بيتسو  موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر عقب قيادته الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وقال بيبو خلال كلمته في حفل تكريم الفريق الأول لكرة القدم والحاصل على بطولة دوري أبطال إفريقيا بالأمس :"شكرا لمستر موسيماني وجهازه المعاون فلقد تحدثت معه وأبلغته بأن المهمة صعبة".

وتابع :"كلنا نعمل مع بعضنا البعض سواء داخل النادي أو خارجه، فهناك أشخاص كانوا معنا مثل كابتن طه إسماعيل وتحدثت معه عن موسيماني وكان مرحب للغاية بوجوده".

وأشار :"تحدثت معه بأنه يعرف لاعبو الأهلي واللاعبون في إفريقيا والملاعب في القارة وهو ما قد يسهل مهمته لكن حجم النادي الأحمر كبير جدا بالإضافة إلى أنه جاء إلى النادي في أخر مباريات بالدوري".

وأشار :"الرد الأول من موسيماني طمأنني وقال لي بأنه جاء من أجل التتويج بلقب إفريقيا والتأهل لكأس العالم".

وزاد :"أشكره على إخلاصه في العمل ولسرعته في الاندماج وأصبح جزءا  من النادي الأهلي ليس بالكلام ولكن بالعمل مثل اللاعبين".

وأوضح :"النادي الأهلي هو من يصنع اللاعبون وفضله على جميع اللاعبين منذ نشأته".

واختتم حديثه :"لا أنسى دور مستر فايلر ودوره في بطولة الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا، ومبروك يا رجال الأهلي وغدًا تاريخ جديد يكتب، وفقنا الله لخدمة النادي الأهلي وأعضاء النادي".

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