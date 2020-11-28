نجم اليونايتد يرفض عرض يوفنتوس من أجل ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه هناك تطورات جديدة بشأن مستقبل الهولندي دوني فان دي بيك نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.





وأشار موقع ديفنسا سنترال الإسباني إلى أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أكدت مؤخرًا أن يوفنتوس يطارد النجم الهولندي من أجل التعاقد معه في الميركاتو الشتوي المقبل أو في فترة الانتقالات الصيفية.





وألمح الموقع الإسباني أن النجم الهولندي انضم إلى مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لكنه لم يحصل على المشاركة بشكل أساسي تحت قيادة النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني للشياطين الحمر.





وأكد الموقع الإسباني أن المصادر القريبة ألمحت أن النجم الهولندي سيرفض الانتقال إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.





ونوه الموقع الإسباني أنه على الرغم من عدم حصول فان دي بيك على فرص كثيرة للمشاركة في الدوري الإنجليزي حتى الآن لكنه لا يرغب في الرحيل عن قلعة أولد ترافورد في الموسم الحالي.





وأفاد الموقع الإسباني بأن فان دي بيك يحلم منذ الصغر بالإنضمام إلى ريال مدريد ويرى النجم الهولندي أن هذا الاحتمال غير مستبعد بالنظر إلى عمره ومستواه الفني لذا يخطط أن تكون محطته المقبلة بعد الشياطين الحمر هي التواجد في قلعة السانتياجو برنابيو.



