حقيقة دخول نزيلة بأحد عنابر سجن القناطر للعناية المركزة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:29 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نفى مصدر أمنى ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالیة لجماعة الإخوان الإرھابیة على موقع التواصل الاجتماعى (فیس بوك) بشأن الإدعاء بنقل النزیلة آیة كمال الدین حسین – إلى المستشفى ودخولھا العنایة المركزة بسبب ظروف احتجاز غیر آدمیة، مؤكدًا أن ما تم تداولھ فى ھذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصیلًا.

وتابع، حیث أن المذكورة نزیلة بأحد عنابر سجن القناطر نساء رفقة أخریات متھمات على ذمة قضایا إرھابیة، وحالتھا الصحیة جیدة وعلاماتھا الحیویة فى معدلاتھا الطبیعیة، ولم یسبق إیداعھا بالمستشفى أو دخولھا العنایة المركزة.

كما أشار المصدر أن النزیلة المذكورة لھا تاریخ مرضى قبل إیداعھا بالسجن حیث أنھا تعانى من حساسیة بالصدر ویتم متابعة حالتھا بصفة دوریة وتقدیم كافة أوجة الرعایة الصحیة لھا.

وأكد المصدر أن نشر تلك الأخبار یأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامیة ضد القبضة الأمنیة على عناصر الجماعة الإرھابیة.

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