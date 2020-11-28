حقيقة دخول نزيلة بأحد عنابر سجن القناطر للعناية المركزة

على موقع التواصل الاجتماعى (فیس بوك) بشأن الإدعاء بنقل النزیلة آ

یة كمال الدین حسین – إلى المستشفى ودخولھا العنایة المركزة بسبب ظروف ا

حتجاز غیر آدمیة، مؤكدًا أن ما تم تداولھ فى ھذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملةً

وتفصیلًا.





وتابع، حیث أن المذكورة نزیلة بأحد عنابر سجن القناطر نساء رفقة أ خریات متھمات على ذمة قضایا إرھابیة، وحالتھا الصحیة جیدة وعلاماتھا ا لحیویة فى معدلاتھا الطبیعیة، ولم یسبق إیداعھا بالمستشفى أو دخولھا العنایة ا لمركزة.





كما أشار المصدر أن النزیلة المذكورة لھا تاریخ مرضى قبل إیداعھا ب السجن حیث أنھا تعانى من حساسیة بالصدر ویتم متابعة حالتھا بصفة دوریة وتقدیم كافة أوجة الرعایة الصحیة لھا.

وأكد المصدر أن نشر تلك الأخبار یأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامیة ضد القبضة الأمنیة على عناصر الجماعة الإرھابیة.

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالیة لجماعة الإخوان الإرھابیة