حمادة هلال يطل على جمهوره بـ" أيه في الجمال "

السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:33 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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طرح منذ قليل الفنان حمادة هلال، فيدو كليبه الجديد " أيه في الجمال " موقع " يوتيوب " وذلك عقب النجاح الكبير، الذي حققه البرومو، الذي تم طرحه منذ ساعات قليلة، عبر الصفحة الرسمية لـ" لايف ستايلز ستديوز "، والذي يبرهن على حماسة كبيرة من قبل جمهور هلال لمتابعة احدث أعماله الفنية، الذي تعاون فيها مع المخرج عادل سرحان.

وأكدت الشركة المنتجة ان الكليب يعد مفاجأة كبيرة لجمهور هلال، الذي عمل المخرج عادل سرحان على تقديمه بصورة مختلفة، حيث اختار دبي وجهة لتصوير الكليب الذي اعتمد فيه على ابراز الصور المبهجة والالوان التي تعكس اللون الغنائي للفيديو كليب.

ويذكر أن "آية من الجمال" كلمات الشاعر:محمود عليم، وألحان:بينو، وتوزيع:هادي مسرة، إخراج: عادل سرحان.

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