مدرس الباطنة بجامعة عين شمس تكشف مخاطر ارتفاع ضغط الدم

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قالت الدكتورة لينا عصام، مدرس الباطنة والكلى بجامعة عين شمس، إن أفضل الطرق للحفاظ على صحتك هو الحفاظ على ضغط الدم عند المستويات المثالية خاصة مع تقدمك في العمر، ويفضل أن يكون أقل من 120 - 80، وهذا مهم بشكل خاص أثناء فيروس كورونا، لأن ارتفاع ضغط الدم هو أحد عوامل الخطر المحتملة لتطوير مضاعفات أكثر خطورة لكورونا.



وأضافت "عصام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عيادة ten"، الذي يقدمه إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي، المذاع على قناة "ten"، أن ارتفاع ضغط الدم يعتبر من أكثر الأمراض شيوعًا، وهو يساهم في العبء الأكبر للإعاقة وأكبر انخفاض في متوسط العمر المتوقع الصحي بين أي مرض، مشيرة إلى أن الحصول على 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا من النشاط البدني المعتدل أو مزيج من النشاط البدني المعتدل والقوي، أو 75 دقيقة في الأسبوع من الشدة الشديدة أمر مهم لللحفاظ على ضغط الدم.



وتابعت: "لا بد من اتباع نظام غذائي صحي للقلب مليء بالفواكه والخضروات وقليل الملح والدهون والسكر مع التوقف عن تدخين السجائر بشكل نهائي"، مشيرة إلى أن مستويات ضغط الدم الحالية نأمل أن تكون أقل من 12080، وهو أمر طبيعي، أو 13080، والتي تعتبر مرتفعة ولكن ليس مرض ارتفاع ضغط الدم.



وأوضحت أنه لا بد من حساب مستويات الكوليسترول اليوم بناءً على المخاطر الإجمالية عند دمجها مع مقاييس صحية مثل ضغط الدم وحالة التدخين وحالة السكري وعوامل أخرى، والمستوى الطبيعي للكوليسترول هو 190 مجم ديسيلتر؛ إلى جانب مستويات السكر في الدم عند 100 ملليجرام لكل ديسيلتر أو أقل، وهو ما يعتبر طبيعيًا، مشيرة إلى أنه لكي ينخفض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم يجب أن يقلل النجاح في كل سلوك أو قياس إضافي من المخاطر بشكل أكبر.



