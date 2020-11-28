حصاد المجموعة الأولى مجموعة الصعيد

السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:25 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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أقيمت 8 مباريات في الجولة الأولى للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد، شهدوا تحقيق الفوز في 6 مباريات مقابل التعادل في مبارتان .

تم تسجيل 17 هدف منهم 10 أهداف في الشوط الأول ، مقابل 7 في الشوط الثاني

تم احتساب 6 ضربات جزاء ثم تسجيل 5 ضربات وإضاعة ركله ثم التسجيل عن طريق محمد سمير سوسته ومعتز محروس والحسينى طه وأحمد مصطفى بندق وفتحي عثمان.

بينما أهدر محمد سماره لاعب المنيا، وتم طرد حارس مرمى شبان قنا أحمد صلاح.

محمد جمال كولبيالى لاعب مركز شباب سمسطا سجل هاتريك في مرمى طهطا.

نتائج الجولة الأولى

فاز فريق مركز شباب سمسطا على طهطا بثلاثة أهداف نظيفة سجلها محمد جمال كولوبالي.

فاز فريق بترول أسيوط على فريق كيما أسوان بهدفين مقابل هدف سجلها أحمد ترك ومحمد منتصر بينما سجل محمود أبو السعود هدف كيما أسوان.

فاز فريق الشرقيه للدخان على فريق بنى سويف بهدفين مقابل هدف سجلها محمد الفيل والحسينى طه من ركلة جزاء بينما سجل معتز محروس هدف بنى سويف من ضربة جزاء.

وفاز فريق المنيا على فريق قنا بهدفين مقابل هدف سجلها فتحي عثمان من ضربة جزاء ومحمود بليه بينما سجل دومنيك هدف قنا
وفاز فريق سوهاج على فريق ديروط بهدف محمد ناجح.

وتعادل فريق الألومنيوم مع فريق الفيوم بهدف لمثله سجل محمود كمال للفيوم وتعادل مراد صبري للالومنيوم.

ترتيب المجموعة الاولى

1- شباب سمسطا 3 نقاط
2- المنيا 3 نقاط
3- البترول 3 نقاط
4- الشرقيه للدخان 3 نقاط
5- سوهاج 3 نقاط
6- شبان قنا 3 نقاط
7- التليفونات نقطة
8- الإعلاميين نقطة
9- الألومنيوم نقطة
10- الفيوم نقطة
11- قنا نقطة
12- كيما أسوان نقطة
13- بنى سويف نقطة
14- ديروط صفر
15- أسمنت أسيوط صفر
16- طهطا صفر

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