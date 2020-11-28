الرعاية الصحية: ٣ ملايين خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

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أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، عن تقديم ٣ مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد من خلال المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، وذلك منذ بداية تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظة في يوليو من العام الماضي وحتى الآن.



وأشار د. أحمد السبكي، إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين من خلال ٣٨ منشآة صحية تابعة للهيئة ببورسعيد، منها ٣١ مركز ووحدة صحة طب أسرة بالإضافة إلى ٧ مستشفيات، مجهزين بأحدث التجهيزات الطبية، وتضم أمهر الكوادر الطبية والإدارية، لتقديم أفضل الخدمات الصحية والمميزة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد وفقًا لأحدث المعايير والممارسات العالمية.



وأضاف أن عدد الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين من خلال مستشفيات (النصر التخصصي للأطفال، النساء والولادة التخصصي، الرمد التخصصي، التضامن، الزهور، الحياة بورفؤاد، السلام) ببورسعيد، خلال هذه الفترة بلغت ١،١٧٥،٠٦٨ مليون خدمة، شملت ٥٢٥،٠٠٢ ألف خدمة بالعيادات الخارجية، ٦١٨،٢٣٣ ألف فحوصات طبية معملية، بالإضافة إلى ٣١،٨٥١ ألف عمليات جراحية ما بين عمليات متقدمة وذات مهارة ونادرة وكبرى وصغرى ومتوسطة وذات طابع خاص.



وتابع د. السبكي أن إجمالي المترددين من منتفعي التأمين الصحي الشامل على مراكز ووحدات صحة طب الأسرة التابعة للهيئة ببورسعيد خلال الفترة سالفة الذكر، بلغ أكثر من ١،٢ مليون متردد، فيما بلغت عدد الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة إليهم من خلالها ١،٨٢٤،٩٣٢ مليون خدمة طبية، شملت ٩٤٢،٠٩٦ ألف خدمة من خلال عيادات طب الأسرة، ٢٣٢،٨١٦ ألف خدمة الفحص، ١٩٦،٤٣٢ ألف كشف بعيادات الأسنان، ٥٨،٥٤٨ ألف خدمة في عيادات تنظيم أسرة، ٣٤،٢٨٤ ألف كشف بعيادات النسا، إضافة إلى ٦٨،٦٣٦ ألف خدمة بعيادات الباطنة والأطفال، وذلك إلى جانب ٢٩٢،١٢٠ ألف خدمات المعمل والأشعة.



وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية تكريم جميع القائمين على إدارة ومتابعة أعمال وتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظات، خلال الملتقى السنوي الأول لشركاء نجاح الهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث شمل التكريم كلًا من د. أحمد حماد ود. على جوهر ود. أيمن رخا المنسقين التنفيذيين لمشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، د. محمد الجيزي مسئول المتابعة الميدانية لمحور التجهيزات والإنشاءات ببورسعيد، د. أمير التلواني مدير المكتب الفني بإدارة المشروع، د. شيماء عبدالله نائب مدير المكتب الفني بإدارة المشروع، أ. عبد الرحمن سالم وأ. هاشم كامل وأ. محمد الشاذلي وأ. أسماء محمد أعضاء المكتب الفني بإدارة المشروع، د. أحمد عاطف منسق محافظة جنوب سيناء، د. مصطفى حافظ منسق محافظة الأقصر، د. محمد نشأت منسق محافظة الإسماعيلية، د. محمود الشحات منسق محافظة السويس، د. محمد شعبان منسق محافظة أسوان، د. إنجي غنيم مدير محور الموارد البشرية، أ. خالد الأنصاري عضو محور الموارد البشرية، د. مروة طه مدير محور الجودة، أ. أحمد جلال عضو محور الجودة، د. رضوى إمام مدير محور التوعية والإعلام، د. حاتم رمضان ود. نادين مهنا وم. أحمد فتحي ود. هند سالم أعضاء محور التوعية والإعلام، وأخيرًا د. عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة السابق ومدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد الحالي على ما قدمه من جهد أثناء الإعدادات لإطلاق المشروع.



وأضافت الهيئة، كما تم إهداء جوائز تذكارية وأخرى مالية وتكريم المميزين من موظفي الهيئة وكذا مقدمي الخدمة الطبية والعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد، وتتمثل في جائزة التميز والإبداع لأفضل أداء عن الربع الأول من العام المالي ٢٠٢١٢٠٢٠، وشملت، د. أية سليمان عضو بإدارة رضاء المنتفعين بالهيئة، أ. محسن سعدالدين مراجع مالي بإدارة المراجعة المالية بالهيئة، أ. شادي صابر مدير الاستحقاقات والمزايا بالهيئة، أ. نهال العايق قسم حسابات المرضى مستشفى النساء والولادة ببورسعيد، د. منى الخضري طبيب أسرة مدير مركز صحة الجوهرة، د. هبة أبو المعاطي طبيب أسرة مدير مركز صحة الحرفيين، أ. د. محمد السنافيري مدرس واستشاري جراحة المخ والأعصاب مستشفى السلام بورسعيد، أ. هاشم الشرقاوي فني أشعة مستشفى المبرة بورسعيد، د. رحاب المسلمي صيدلي بإدارة الإمداد بفرع الهيئة ببورسعيد، د. محمد صلاح استشاري جراحة العظام مستشفى التضامن بورسعيد، أ. د. محمد عزيز استشاري القلب والصدر مستشفى النصر التخصصي بورسعيد، أ. عادل عبدالقادر مدير مالي مستشفى الرمد التخصصي بورسعيد، أ. أبوالعز محمد فني أجهزة طبية مستشفى الزهور بورسعيد، أ. عزة ياسين تمريض عمل مستشفى المبرة بورسعيد، أ. مصطفى أبو عبيدة خدمات معاونة مستشفى الرمد التخصصي بورسعيد.



فيما قام بتكريم وتقديم الجوائز التذكارية والمالية سالفة الذكر خلال الملتقى السنوي الأول لشركاء نجاح الهيئة العامة للرعاية الصحية، السيد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظات، والسيد الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية.