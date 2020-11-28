خبر سار.. فرصتان لامتحانات الثانوية العامة هذا العام

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الثانوية العامة 2021.





واعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، أن هناك فرصتان لامتحانات الثانوية العامة هذا العام.









وذكرت أن التقديرات المبدئية المعلنة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2020/2021 تتوقع عقد الفرصة الأولى لامتحانات الثانوية العامة يوم 19 يونيو 2021.





وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الفرصة الثانية للطلاب "للتحسين" ستعقد في شهر أغسطس، ويتم احتساب المجموع الأعلى في الامتحانين.



