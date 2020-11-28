الهلال الأحمر: هذا موعد وصول لقاح فيروس كورونا للمنطقة العربية

Advertisements

كشف حسام شرقاوي، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للهلال الأحمر، عن موعد وصول لقاح فيروس كورونا إلى المنطقة العربية.



وقال "شرقاوي" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" اليوم السبت إن وصول اللقاح إلى المنطقة العربية قد يحتاج إلى سنة أو سنتين على الأقل.



وأضاف أن سيتم توفير جرعات لـ25% من سكان العالم من لقاحات فيروس كورونا حتى نهاية 2021، لافتًا إلى أن الوصول بالجرعات إلى 70 إلى 80% من السكان قد يحتاج إلى سنة أخرى.



وأوضح أن شراسة الفيروس أقل من شهري يونيو ويوليو الماضيين، مؤكدًا أن إنهاء الوباء لن يتوقف على اللقاح فقط ولكنه يحتاج إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية واللقاح يكون شيء موازي لهذا اللقاح.





هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102390 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 357 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 114832 حالات من ضمنهم 102390 حالة تم شفاؤها، و6608 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.