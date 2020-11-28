عارفة عبد الرسول تعلن انضمامها لفريق عمل "الاختيار2"

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:10 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلنت الفنانة عارفة عبد الرسول عن مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" وذلك من خلال تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت "عبد الرسول" قائله: "باركولى يا أصدقائى نلت شرف الانضمام لمسلسل الاختيار 2".

وأعلنت شركة سينرجى عن تقديم الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، رمضان المقبل.

"الاختيار2"، بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

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