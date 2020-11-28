وليد توفيق يحتفل بفوز النادي الأهلي بهذه الطريقة

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احتفل المطرب اللبناني وليد توفيق بفوز نادي الأهلي وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتب قائلا: "الف مبروك للنادي الأهلي بتتويجه بلقب دوري ابطال افريقيا" كمان احتفل بفوز النادي الأهلي عدد كبير من نجوم الفن والغناء.



يذكر أن عدد كبير من نجوم الفن احتفلو أمس بفوز النادي الأهلي على نادي الزمالك في مباراة نهائي إفريقيا بهدفين مقابل هدف.