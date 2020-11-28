التعبئة العامة والاحصاء : صادرات مصر بلغت نحو 276.6 مليار دولار خلال 10 سنوات

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:34 م
صادرات مصر
صادرات مصر
Advertisements

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اليوم أن  قيمة صادرات مصر لمختلف دول العالم خلال 10 سنوات وصلت إلى  نحو  276.6 مليار دولار..

 

وذكر الجهاز أن صادرات مصر سجلت 27.3 مليار دولار خلال عام 2010 مقابل 31,6 مليار دولار خلال عام 2011 بنسبة ارتفاع قدرها 15.6 %، وانخفضت في العام التالي لتسجل 30.6 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 3% عن عام 2011، واستمرت في الانخفاض خلال عام 2013 مسجلة 29 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 5.3% عن العام السابق عليه.

 

وبلغت الصادرات المصرية 27.5 مليار دولار خلال عام 2014 بنسبة انخفاض قدرها 5.1% عن عام 2013، وسجلت 22 مليار دولار خلال عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 20.2 % عن عام 2014.

 

وارتفعت الصادرات خلال 2016 لتسجل 22.5 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 2.3% عن عام 2015، وسجلت 26.3 مليار دولار خلال عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16.8% عن العام السابق عليه، وبلغت 29.3 مليار دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 11.5% عن عام 2017، وسجلت 30.5 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 4.1% عن عام 2018.

 

 

وسجل متوسط قيمة صادرات مصر لمختلف دول العالم في الشهر 2,5 مليار دولار خلال عام 2019، وفي اليوم 84,2 مليون دولار، وفي الساعة 3,5 مليون دولار، وفي الدقيقة 58,5 ألف دولار، وفقًا لجهاز الإحصاء.

 

واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بقائمة الدول العشر الأعلى استيراداً من مصر خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2020، والتي بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.1 مليار دولار، تليها تركيا 1.04 مليار دولار، ثم السعودية 1.02 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 967.9 مليون دولار.

 

وبحسب البيان جاءت إيطاليا خامسة بقيمة 900.2 مليون دولار، ثم الهند 757.1 مليون دولار، ثم كندا 566.2 مليون دولار، ثم إسبانيا 560.1 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 476.1 مليون دولار، وأخيراً اليونان 421.9 مليون دولار.

 

وجاءت منتجات البترول على رأس قائمة أهم عشر سلع صدرتها مصر لمختلف دول العالم خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2020، والتي سجلت صادراتها 978.6 مليون دولار، تليها الأسمدة 953.2 مليون دولار، ثم الملابس الجاهزة 843.8 مليون دولار، ثم البترول الخام 727.2 مليون دولار، ثم لدائن بأشكالها الأولية 538.2 مليون دولار.

 

وبلغت صادرات مصر من العجائن والمحضرات الغذائية 479.7 مليون دولار، ثم الفواكه الطازجة 415.3 مليون دولار، ثم برتقال طازج بقيمة 294.5 مليون دولار، ثم بطاطس بقيمة 221.5 مليون دولار، وأخيراً سجاد وكليم 191.5 مليون دولار.

 

وبحسب البيان قدمت الدولة 33.1 مليار جنيه دعمًا لتنشيط الصادرات خلال 10 سنوات وكذا 5.1 مليار جنيه دعماً للإنتاج الصناعي وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صادرات مصر خلال 10 سنوات صادرات مصر جهاز التعيئة العامة والاحصاء

أخبار تهمك

بعد التتويج الإفريقي.. موسيماني يحسم قائمة الأهلي في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الزمالك يتبرأ أمام الجماهير من أزمة كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

كلوب يُعلق على غضب صلاح بعد استبداله أمام برايتون

منذ ساعة و نصف

بيراميدز يعلن ضم حمادة الفيل في صفقة انتقال حر

منذ حوالي 8 ساعات

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على صفقات بيراميدز الجديدة قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

في غياب الشناوي وأبو جبل.. الكاف يعلن الحراس الأكثر حفاظا على نظافة الشباك ببطولة إفريقيا

منذ ساعة و 27 دقيقة

أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

كومان يعلق على إصابة نجم برشلونة المفاجئة

منذ حوالي 3 ساعات

خاص- حقيقة استقالة طبيب الأهلي من منصبه عقب الفوز بدوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على مكافآت فوز لاعبي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي: نهر النيل شريان حياة يجب أن يكون مصدرا للتعاون والتنمية

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تأهل الأهلي .. تعرف على موعد بطولة مونديال الأندية في قطر

منذ أقل من نصف ساعة

شيكابالا يحقق رقمًا سلبيًا بعد الخسارة القاتلة أمام الأهلي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

66.8 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين

صادرات مصر لدول مجموعة السبع ترتفع لـ 3.8 مليار دولار خلال 6 شهور

36 % ارتفاع في حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال 5 أشهر

مصطفى بدرة: صادراتنا زادت 25% آخر 6 شهور

"الإحصاء": 17.5 مليون دولار صادرات مصر من أدوات التنظيف خلال يناير

"الإحصاء": ارتفاع صادرات مصر من الأسمدة إلى 107 مليون دولار

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:20 م

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

01:58 م

عاجل.. نجم الزمالك يتبرأ أمام الجماهير من أزمة كهربا

03:57 م

بعد التتويج الإفريقي.. موسيماني يحسم قائمة الأهلي في الموسم الجديد

06:01 م

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

10:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»