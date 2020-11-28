خالد الجندى: مفاتيح الفرج العشر موجودة في هذه السورة (فيديو)

Advertisements

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن مفاتيح الفرج موجودة في سورة «الطلاق»، ناصحًا بقراءة هذه السورة وتجربة ما سيحدث لهم بعدها.



وأضاف «الجندي» خلال حلقة برنامج «لعلهم بفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن سورة الطلاق علاج للهم والضيق والحزن، حيث تتكون من اثنى عشر آية، ويوجد بها من مفاتيح الفرج ما لا تحمله أي سورة أخرى في القرآن الكريم.



وتحدث عن التفسير من في قوله تعالى: {.. لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ (6) لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) }.



وجاء مفاتيح الفرج حسب وصفه، كالتالي:



المفتاح الأول: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا}



المفتاح الثاني: { وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا}



المفتاح الثالث: { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}



المفتاح الرابع: {وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ}



المفتاح الخامس: { إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ}



المفتاح السادس: {قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا }



المفتاح السابع: { وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا}



المفتاح الثامن: {ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته}



المفتاح التاسع: { وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا}



المفتاح العاشر: {سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}.