وكيل كاسونجو يكشف تفاصيل مشادته مع نجم الأهلي

السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف بلال نظير، وكيل اللاعب كاسنجو مهاجم الزمالك، تفاصيل المشادة بين كاسونجو على لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي اليو باجي عقب مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي فاز بها الأهلي على نظيره الزمالك بنتيجة 2-1.

وقال "نظير" في اتصال هاتفي مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" اليوم السبت: "إن ما حدث هو مجرد نرفزة ملعب، وأنا بعتذر بالنيابة عنه".

وأضاف "بشكر وزير الرياضة على المبادرة التي قام بها والتي كانت السبب في خروج المباراة بهذه الصورة، وما حدث في نهاية المباراة هو أمر غير مقصود، وكاسنجو شخص هادئ وملوش في أي مشاكل وكل اللاعبين أصدقاء".

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تدرس لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" توقيع عقوبة مغلظة على الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك بعد اعتدائه على السنغالي أليو بادجي لاعب الأهلي بعد نهائي القرن في دوري أبطال إفريقيا الذي فاز به الأحمر بهدفين مقابل هدف.

واعتدى كاسونجو بشكل عنيف على بادجي أمام الحكم الجزائري مصطفى غربال رغم أنه كان قد لعب كبديل لمحمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك الذي غادر للإصابة.

وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف سجلهما عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في نهائي دوري أبطال إفريقيا بينما سجل للفريق الأبيض محمود عبد الرازق شيكابالا.

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