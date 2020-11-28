بنك التنمية الاجتماعية السعودي: يستهدف ضخ أكثر من 8 مليار ريال خلال العام المقبل
السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:29 م
الفجر الاقتصادي
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قال معيض البيشي مدير عام الاستراتيجية
والشركات في بنك التنمية الاجتماعية، إن البنك يستهدف ضخ أكثر من 8 مليار ريال
خلال العام المقبل من خلال استراتجية البنك المعدة مسبقا.
وأضاف البيشي أن البنك التنمية الاجتماعي صرف منذ بداية جائحة كورونا، أكثر من 9 مليار ريال للمواطنين منها 5 مليارات ريال للمنشآت الصغيرة والأعمال الحرة.
جاء ذلك خلال حفل أقامته شركة جاهز تحت رعاية الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" لدعم ومساندة الشباب السعودي ورواد الأعمال.
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