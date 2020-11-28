بنك التنمية الاجتماعية السعودي: يستهدف ضخ أكثر من 8 مليار ريال خلال العام المقبل

قال معيض البيشي مدير عام الاستراتيجية والشركات في بنك التنمية الاجتماعية، إن البنك يستهدف ضخ أكثر من 8 مليار ريال خلال العام المقبل من خلال استراتجية البنك المعدة مسبقا.





وأضاف البيشي أن البنك التنمية الاجتماعي صرف منذ بداية جائحة كورونا، أكثر من 9 مليار ريال للمواطنين منها 5 مليارات ريال للمنشآت الصغيرة والأعمال الحرة.

جاء ذلك خلال حفل أقامته شركة جاهز تحت رعاية الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" لدعم ومساندة الشباب السعودي ورواد الأعمال.