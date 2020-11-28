شاكر عبد الحميد يفتتح مهرجان "ما بعد الكورونا" بجاليري ضي

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:49 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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افتتح الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، مساء اليوم السبت، فعاليات مهرجان "ما بعد الكورونا"، بأتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي"، بحضور عدد كبير من التشكيليين والكتاب والصحفيين والشعراء.

حضر الافتتاح الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون ضي والفنان طارق الكومى مدير متحف محمود مختار سابقا وأعضاء لجان تحكيم المهرجان والمتسابقين وحشد من جمهور الفن التشكيلي والشعر والقصة.

يبلغ مجموع جوائز المهرجان المستمرة فعالياته لمدة عشرين يوما، 750 ألف جنيه، أسماء الفائزين بجوائزه وقيمتها 750 ألف جنيه، ويضم أعمالا متنافسة من إنتاج الفنانين والأدباء والموسيقيين، المصريين والسعوديين والعرب المقيمين فى البلدين، التى أنتجوها خلال فترة الحظر.

ويقام المهرجان برعاية مؤسسة الزاهدية للثقافة والإبداع، ويتنافس خلاله ثلاثمائة متسابق بعد الفرز الأخير لكافة الأعمال، فيما يشارك عدد من كبار الفنانين بأعمال خارج المنافسة.

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