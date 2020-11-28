خبيرة بمركز الأهرام: زيارة السيسي إلى جنوب السودان لتعزيز التعاون المشترك (فيديو)

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قالت إيمان الطويل، الخبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة جنوب السودان اليوم تتعلق بتعزيز الشراكة الثنائية بين الدولتين.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن زيارة الرئيس السيسي إلى جنوب السودان مهمة للغاية في هذا التوقيت للتنسيق مع دول القرن الإفريقي، والعمل على المحافظة على مصالح مصر المرتبطة بالدول المطلة على البحر الأحمر ومن يجاورها.



وكشفت عن أن مصر لديها علاقات مع دول جنوب السودان وحتى قبل الاستقلال، وهناك أوجه تعاون مشترك بين الدولتين سواء على المستوى التنموي أو مجال الطاقة.



وتابعت أنه في مجال الطاقة يتم العمل على إنشاء محطة للطاقة وفي مجال التعليم هناك فرعًا لجامعة الإسكندرية يتم إنشاءه في مدينة جوبا بجنوب السودان، مؤكدة على أن لزيارة الرئيس السيسي إلى جنوب السودان بُعد تنموي.

