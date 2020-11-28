صندوق"هدف" السعودي توظيف 40 ألف مواطن سعودي حتي نهاية شهر أكتوبر

قال صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، إنه تم توظيف أكثر من 40 ألف مواطن ومواطنة من مستفيدي "حافز" منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي.



وأوضح الصندوق، أنه تم البدء قبل عدة أشهر في تطبيق مشروع جدية الباحث والباحثة عن عمل في الحصول على الفرصة الوظيفية؛ من خلال التواصل المباشر معهم وعرض الفرص الوظيفية الملائمة لهم.



وحذر "هدف" المستفيدين من برنامجي حافز "إعانة البحث عن عمل" و"صعوبة الحصول على عمل"، من التعامل مع الأشخاص غير المصرح لهم بالدخول إلى موقع البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، ما قد يترتب عليه إساءة استخدام البيانات الشخصية للمستفيد في عمليات غير نظامية خلال قيامه بالتحديث الدوري وإجراء التدريبات عوضاً عنه، منبهاً في الوقت ذاته إلى عدم إفشاء البيانات الرسمية الخاصة لأي جهة أو طرف.



ويعتبر دخول غير المستفيد للبوابة الوطنية للعمل "طاقات" جريمة معلوماتية موجبة لعقوبة السجن والغرامة أو إحداهما، وتشمل العقوبة كل من ساهم في ارتكاب هذه الأفعال، وذلك وفقا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.