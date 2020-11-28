بعد تأهل الأهلي .. تعرف على موعد بطولة مونديال الأندية في قطر

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:29 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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توج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد فوزه المثير والصعب على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة في المباراة النهائية للبطولة الإفريقية الكبرى.


ونجح الأهلي  في حجز مقعده في بطولة كأس العالم للأندية، ليتفوق النادي الأهلي على ريال مدريد الإسباني في عدد مرات الظهور بمونديال الأندية، بعدما بات الأهلي ثاني أكثر أندية العالم مشاركة برصيد 6 مشاركات.


 فيما توقف رصيد ريال مدريد عند 5 مشاركات في المركز الثالث خلف الأهلي وأوكلاند ستي النيوزيلاندي، الذي يحتل الصدارة في مونديال الأندية برصيد 9 مشاركات.


ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية المقبلة فى العاصمة القطرية الدوحة يوم 1 حتي 11 فبراير المقبل 2021.


يذكر أن نادي بايرن ميونيخ الألماني قد تأهل للبطولة بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.

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