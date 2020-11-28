طبيب يحذر: نسب الشفاء من كورونا تنخفض.. والوفيات ستزداد الفترة المقبلة (فيديو)

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:26 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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علق الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بطب جامعة الزقازيق، حول تصريح وزارة الصحة بشأن تراجع نسب الشفاء من فيروس كورونا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد": "الحالات تزداد تدريجيا والوفيات أيضا ستزداد، ونسب الشفاء ستتراجع أيضا حال لم يحدث التزام من المواطنين"، مضيفا:"هناك حالة من اللامبالاة، والمواطنون لا يرتدون الكمامة في الأماكن المزدحمة".

وأكمل:"الإصابات المعلنة مرتبطة فقط بالأشخاص الذين أجروا مسحة كما يحدث في العالم أجمع، وهناك حالات أخرى تعالج بالعزل المنزلي"، مشيرا إلى أن تراجع نسب الشفاء من كورونا بمثابة جرس إنذار للمواطنين.

وأضاف:"لا يوجد أدوية لعلاج مصابي كورونا حتى الآن في العالم، واللقاحات لن تظهر قبل 6 شهور:، مناشدا المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وحول ما يتردد بشأن تسبب حيوان المنك في نقل فيروس كورونا قال"12 شخصا في الدنمارك ظهرت عليهم أعراض لكورونا، تزامنا مع ظهورها على حيوان المنك، لكن لا يوجد أي دليل على تسبب الحيوان في نقل هذا الفيروس".

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