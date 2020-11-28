احتجاجات وأعمال شغب بباريس بسبب قانون الأمن الشامل (فيديو)

اندلعت مظاهرات متفرقة في أنحاء العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، منددة بقانون الأمن الشامل واعتداء الشرطة الفرنسية على رجل من ذوي البشرة السوداء.

وأضرم المتظاهرون النار في ساحة الجمهورية في باريس، ووقعت صدامات بينهم وبين الشرطة، حسبما أفادت قناة "العربية".

وبحسب القناة، فإن أجهزة الإطفاء وصلت إلى مناطق الحرائق التي أشعلها المتظاهرون في باريس لتحاول السيطرة عليها، فيما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لأعمال شغب بين الشرطة والمتظاهرين وسط باريس.

وخرجت خلال الأيام الماضية مظاهرات عديدة للتعبير عن رفضها لقانون "الأمن الشامل" الذي تعتبره قانونا ينتهك الحريات ويقنن عنف الشرطة.

تجدر الإشارة إلى أن "الجمعية الوطنية الفرنسية"، الغرفة السفلى للبرلمان، قد صدقت على قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل، في انتظار مناقشته في مجلس الشيوخ.

وينص قانون "الأمن الشامل" في مادته الـ 24 على منع وتجريم التقاط صور وفيديوهات لقوات الأمن وهي تؤدي عملها، بنية فضح تجاوزاتها والتشهير بها في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، مثلما جرت العادة، خلال قمع الاحتجاجات. كما يبيح القانون الجديد استخدام الطائرات المسيرة والكاميرات في الفضاء العام من قبل الشرطة بغرض المراقبة. وهو ما ترفضه شرائح واسعة من الفرنسيين، لاسيما وسائل الإعلام والجمعيات الحقوقية التي ترى فيه تكميما للأفواه ومساسا خطيرا بحرية التعبير وبالحقوق الأساسية للمواطن.