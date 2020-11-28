دبلوماسي سابق: زيارة السيسي لجنوب السودان الأولى من نوعها

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:19 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنوب السودان هي الأولى من نوعها ضمن حلقة من التشاور والتبادل والتنسيق بين الجانبين للآلية وتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.

وأضاف "حليمة" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن الرئيس الجنوب أفريقي سلفا كير زار القاهرة ثلاث مرات، موضحًا أن زيارة الرئيس السيسي اليوم لتناول كافة الملفات والقضايا التي تهم البلدين ولاسيما فيما يتعلق بالأمن المائي.

وأشار إلى أن جنوب السودان هي أحد دول الأعضاء في دول حوض النيل وتكتسب أهمية فيما يتعلق ملف سد النهضة، للتأكيد على ضرورة أن يتم التوصل إلى اتفاق ملزم ومتوازن ولا يسبب أي ضرر لأي طرف من الأطراف.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق أن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة فيما يتعلق بمنطقة القرن الأفريقي والتطورات التي تجري في إثيوبيا وتداعياتها على دول الجوار وما يكون هناك من نتائج سلبية على ما يحدث.

اقرأ أيضًا


وفي الساعات الأخيرة، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جنوب السودان، حيث كان فى استقباله الرئيس سلفا كير بمطار جوبا الدولى.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الأهداف التي يسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيقها خلال زيارة جنوب أفريقيا:

- زيارة الرئيس إلى جنوب السودان، والتي تعد الأولى من نوعها، ستشهد عقد قمة مصرية - جنوب سودانية، ستتناول مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين، حسب ما أعلن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

- زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة جنوب السودان هى تأكيدا على دور مصر الريادة بالمنطقة وقارة أفريقيا، حسب تصريحات النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة التي لافتت إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على دعم أشقائها باستمرار.

- الزيارة تهدف إلى دعم العلاقات الثنائية بين القاهرة وجوبا، وبحث سبل التعاون المشترك بين الدولتين على كافة المستويات باعتبارهما اعضاء في الاتحاد الافريقي، ومناقشة القضايا المشتركة، حسب المختصون في الشئون الدولية.

- مراقبون أكدوا أن هناك عدد من القضايا يهدف الرئيس عبدالفتاح السيسي مناقشتها خلال زيارته لجنوب أفريقيا وهي: ملف سد النهضة، والصراع داخل القارة الافريقية، والقضايا الاقليمية العربية والافريقية، ومناقشة آخر التطورات التي شهدتها إثيوبيا مع اقليم التيجراي، وتأثيرات ذلك على دول الجوار القريبة من أديس أبابا.

- وخلال جلسة المباحثات الثنائية مع رئيس جنوب السودان بالقصر الجمهوري، أكد الرئيس حرص مصر على نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وبرامج بناء القدرات للكوادر في جنوب السودان بمختلف القطاعات، وكذلك دفع التعاون الثنائي وتعزيز الدعم المصري الموجه إلى جهود التنمية في جنوب السودان، خاصةً مع وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وكذلك التعاون فى مجالات الزراعة والرى والبنية التحتية والطاقة.

أخبار تهمك

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

خاص- حقيقة استقالة طبيب الأهلي من منصبه عقب الفوز بدوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

شيكابالا يحقق رقمًا سلبيًا بعد الخسارة القاتلة أمام الأهلي

منذ 37 دقيقة

تعرف على مكافآت فوز لاعبي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على صفقات بيراميدز الجديدة قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يتبرأ أمام الجماهير من أزمة كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

سرس الليان يفوز على جمهورية شبين بالقسم الثاني

منذ حوالي 3 ساعات

في غياب الشناوي وأبو جبل.. الكاف يعلن الحراس الأكثر حفاظا على نظافة الشباك ببطولة إفريقيا

منذ ساعة و 9 دقيقة

بيراميدز يعلن ضم حمادة الفيل في صفقة انتقال حر

منذ حوالي 8 ساعات

بعد التتويج الإفريقي.. موسيماني يحسم قائمة الأهلي في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ حوالي 6 ساعات

كلوب يُعلق على غضب صلاح بعد استبداله أمام برايتون

منذ ساعة و 17 دقيقة

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي: نهر النيل شريان حياة يجب أن يكون مصدرا للتعاون والتنمية

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يعلق على إصابة نجم برشلونة المفاجئة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:20 م

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

01:58 م

بعد التتويج الإفريقي.. موسيماني يحسم قائمة الأهلي في الموسم الجديد

06:01 م

عاجل.. نجم الزمالك يتبرأ أمام الجماهير من أزمة كهربا

03:57 م

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

10:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»