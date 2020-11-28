دبلوماسي سابق: زيارة السيسي لجنوب السودان الأولى من نوعها







وفي الساعات الأخيرة، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جنوب السودان، حيث كان فى استقباله الرئيس سلفا كير بمطار جوبا الدولى.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الأهداف التي يسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيقها خلال زيارة جنوب أفريقيا:



- زيارة الرئيس إلى جنوب السودان، والتي تعد الأولى من نوعها، ستشهد عقد قمة مصرية - جنوب سودانية، ستتناول مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين، حسب ما أعلن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.



- زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة جنوب السودان هى تأكيدا على دور مصر الريادة بالمنطقة وقارة أفريقيا، حسب تصريحات النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة التي لافتت إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على دعم أشقائها باستمرار.



- الزيارة تهدف إلى دعم العلاقات الثنائية بين القاهرة وجوبا، وبحث سبل التعاون المشترك بين الدولتين على كافة المستويات باعتبارهما اعضاء في الاتحاد الافريقي، ومناقشة القضايا المشتركة، حسب المختصون في الشئون الدولية.



- مراقبون أكدوا أن هناك عدد من القضايا يهدف الرئيس عبدالفتاح السيسي مناقشتها خلال زيارته لجنوب أفريقيا وهي: ملف سد النهضة، والصراع داخل القارة الافريقية، والقضايا الاقليمية العربية والافريقية، ومناقشة آخر التطورات التي شهدتها إثيوبيا مع اقليم التيجراي، وتأثيرات ذلك على دول الجوار القريبة من أديس أبابا.



- وخلال جلسة المباحثات الثنائية مع رئيس جنوب السودان بالقصر الجمهوري، أكد الرئيس حرص مصر على نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وبرامج بناء القدرات للكوادر في جنوب السودان بمختلف القطاعات، وكذلك دفع التعاون الثنائي وتعزيز الدعم المصري الموجه إلى جهود التنمية في جنوب السودان، خاصةً مع وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وكذلك التعاون فى مجالات الزراعة والرى والبنية التحتية والطاقة.

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنوب السودان هي الأولى من نوعها ضمن حلقة من التشاور والتبادل والتنسيق بين الجانبين للآلية وتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.وأضاف "حليمة" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن الرئيس الجنوب أفريقي سلفا كير زار القاهرة ثلاث مرات، موضحًا أن زيارة الرئيس السيسي اليوم لتناول كافة الملفات والقضايا التي تهم البلدين ولاسيما فيما يتعلق بالأمن المائي.وأشار إلى أن جنوب السودان هي أحد دول الأعضاء في دول حوض النيل وتكتسب أهمية فيما يتعلق ملف سد النهضة، للتأكيد على ضرورة أن يتم التوصل إلى اتفاق ملزم ومتوازن ولا يسبب أي ضرر لأي طرف من الأطراف.وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق أن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة فيما يتعلق بمنطقة القرن الأفريقي والتطورات التي تجري في إثيوبيا وتداعياتها على دول الجوار وما يكون هناك من نتائج سلبية على ما يحدث.اقرأ أيضًا