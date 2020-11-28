بلوك جديد.. كندة علوش تبرز جمالها عبر "إنستجرام"

السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة كندة علوش فيديو من أحدث جلسات تصوير لها بلوك شعر جديد وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "علوش" بشعر طويل ولون شعر مختلف وكتبت تعليقا قائلا: "لوك شعر جديد إيه رأيكو".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة كندة علوش مشاركتها في مسلسل "إلا أنا" وحققت نجاحا كبيرا من خلاله بمشاركة عدد من نجوم الفن.

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