مران الأهلي.. تدريبات استشفائية للأساسيين قبل مواجهة الاتحاد
السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:06 م
علي نبوي
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا في مباراة الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا، أمس، تدريبات استشفائية اليوم.
ووضع الجهاز الفني للفريق برنامجًا استشفائيًّا للاعبين، في إطار التحضير لمباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء، في الدور نصف النهائي لكأس مصر لكرة القدم.
وصعد الأهلي إلى هذا الدور عقب تخطيه عقبة أبو قير للأسمدة في ربع نهائي المسابقة المحلية.
وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريحه بعد فوزه على الزمالك 2-1.