مران الأهلي.. تدريبات استشفائية للأساسيين قبل مواجهة الاتحاد

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا في مباراة الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا، أمس، تدريبات استشفائية اليوم.





ووضع الجهاز الفني للفريق برنامجًا استشفائيًّا للاعبين، في إطار التحضير لمباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء، في الدور نصف النهائي لكأس مصر لكرة القدم.





وصعد الأهلي إلى هذا الدور عقب تخطيه عقبة أبو قير للأسمدة في ربع نهائي المسابقة المحلية.





وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريحه بعد فوزه على الزمالك 2-1.