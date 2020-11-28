القضاء الأرجنتيني يقرر التحقيق في وفاة مارادونا

ذكرت وسائل إعلام عالمية أن القضاء الأرجنتيني قرر فتح تحقيقاً في وفاة الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا الذي توفي مساء يوم الأربعاء الماضي.

وأفادت شبكة بي إن سبورت العالمية بأن القضاء الأرجنتيني فتح تحقيقًا حول إمكانية وجود إهمال في تلقي مارادونا الرعاية الصحية قبل وفاته.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن الطب الشرعي أكد أن وفاة مارادونا البالغ من العمر 60 عامًا كانت طبيعية بعد تعرضه لسكتة قلبية وتنفسية أدت إلى توقف قلبه ووفاته.

وكان محامي مارادونا قد طالب بفتح تحقيق في وفاة أسطورة الأرجنتين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، حيث قال:"ما لا يمكن تفسير هو أن يظل صديقي لمدة 12 ساعة دون أي اهتمام أو فحص من الموظفين المخصصين لهذا الغرض".

واختتم محامي مارادونا تغريدته قائلاً:"سيارة الإسعاف استغرقت أكثر من نصف ساعة للوصول وهي حماقة جنائية".