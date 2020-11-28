مران الأهلي - أجايي راحة من التدريبات.. وطاهر ونيدفيد يواصلان برنامجهما التأهيلي

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:03 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حصل جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم السبت.

وخضع اللاعب لفحص طبي قبل انطلاق المران المسائي، واكتفى بمشاهدة التدريبات من على الدكة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، الثلاثاء القادم، في نصف نهائي كأس مصر.

وفي سياق متصل، واصل طاهر محمد طاهر وكريم نيدفيد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، استكمال تنفيذ برنامجيهما التأهيليين للتعافي من الإصابة. 

وقطع الثنائي شوطًا كبيرًا في تنفيذ برنامجيهما التأهيليين للتعافي من الإصابة. 

وفاز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، أمس، على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد. ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري الثلاثاء القادم في نصف نهائي كأس مصر.

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