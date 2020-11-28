الصحة: كل شخص الآن مصاب بكورونا يتسبب في عدوى شخصين على الأقل (فيديو)

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أكدت نهى عاصم، مساعد وزير الصحة للأبحاث الدوائية، إن هناك زيادة واضحة في أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن كل شخص مصاب قد يتسبب في العدوى لشخصين آخرين دون أن يدرك أنه مصاب بالفيروس.



وقالت "نهى" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت إن جميع نتائج اللقاحات الحالية مبشرة، ولكن مازالت حتى الآن في طور التجارب.



وأضافت "كل الأرقام مرحلية، ولا يوجد أي دراسة خرجت تأكد فعالية وأمان أيًا من اللقاحات أو أن يتم التصديق عليها من قبل منظمة الصحة العالمية".



وفيما يتعلق بالتعاقد على اللقاحات أشارت مساعد وزير الصحة للأبحاث الدوائية، إلى أن مصر ضمن اتفاقية منظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاحات، كما أنها على تواصل مباشر مع الشركات المنتجة للقاحات لاستقدامه فور التأكد من فعاليته وأمانه.







أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102390 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 357 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 114832 حالات من ضمنهم 102390 حالة تم شفاؤها، و6608 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.