شيكابالا يحقق رقمًا سلبيًا بعد الخسارة القاتلة أمام الأهلي

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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حقق محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك رقمًا سلبيًا مع فريقه بعد الخسارة أمام الأهلي 2-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل محمود شيكابالا هدف الزمالك الوحيد في اللقاء من تسديدة قوية رائعة، بينما جاءت ثنائية الأهلي عن طريق عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ليقودان الفريق الأهلاوي للتتويج بلقب البطولة القارية للمرة التاسعة في تاريخه.

وأصبح شيكابالا أكثر لاعب من الزمالك يخسر في مباريات القمة أمام الأهلي بـ12 هزيمة من أصل 22 مباراة خاضها ضد المارد الأحمر، بينما فاز الفريق الأبيض في 4 مباريات في وجود "الأباتشي"، وحسم التعادل 6 مباريات.

وسجل محمود شيكابالا هدفين فقط في شباك الأهلي خلال مباريات القمة، الأول في نهائي كأس مصر 2007، والثاني في مباراة النهائي الإفريقي أمس الجمعة، وخسر الزمالك في المباراتين، بينما صنع 7 أهداف أخري.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه والمرة الأولى منذ 2013 وضمن المشاركة في كأس العالم للأندية المقرر اقامتها في قطر خلال شهر فبراير المقبل.

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