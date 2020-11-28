قافلة طبية للكشف علي أهالي بلطيم في كفر الشيخ (صور)

السبت 28/نوفمبر/2020 - 06:54 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، اليوم السبت، أنه قد تم تسيير قافلة طبية ضخمة لمدينة بلطيم، ومن المقرر تستمر القافلة لمدة يومين، وتشمل القافلة 10عيادات من تخصصات الباطنة العامة والأطفال والرمد والجلدية والعظام والنساء والتوليد والجراحة العامة.

وأكدت وكيل وزارة الصحة، أن ذلك يأتي بالإضافة إلى معمل الدم والأشعة والموجات الصوتية وقرارات نفقة الدولة.
 
وقد تم توفير 152صنف من الأدوية إلى جانب حملات التثقيف الصحى والتى تستهدف نشر الوعى الصحى فى مختلف المجالات.

والجدير بالذكر أن مديرية الشئون الصحية تقوم بتنظيم هذه القوافل كل السبت والأحد من كل إسبوع، يأتي ذلك فى إطار حرص مديرية الصحة بكفرالشيخ على تقديم الخدمة الطبيه لكافة المواطنين وبالأخص القرى البعيدة والأكثر إحتياجا. 
قافلة طبية للكشف علي أهالي بلطيم في كفر الشيخ (صور)
قافلة طبية للكشف علي أهالي بلطيم في كفر الشيخ (صور)
قافلة طبية للكشف علي أهالي بلطيم في كفر الشيخ (صور)
قافلة طبية للكشف علي أهالي بلطيم في كفر الشيخ (صور)
قافلة طبية للكشف علي أهالي بلطيم في كفر الشيخ (صور)
قافلة طبية للكشف علي أهالي بلطيم في كفر الشيخ (صور)

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