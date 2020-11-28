أنيسة حسونة: "نمت بمعنويات مرتفعة بعد كلام انتصار السيسي عن كتابي" (فيديو)

السبت 28/نوفمبر/2020 - 06:50 م
داليا الحسين
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قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، منظمة وتحب الهدوء، مشيرة إلى أنها التقت معها مارس الماضي قبل أزمة كورونا.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنها أرسلت نسخة من كتابها للسيدة انتصار السيسي.

ووجهت حسونة الشكر للسيدة انتصار السيسي على ذكر اسمها وكتابها والهدف من الكتاب، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس.

وأردفت: "نمت معنوياتي مرتفعة بسبب الطاقة الإيجابية التي حصلت عليها من كلمة السيدة انتصار السيسي".

وأضافت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، أن أكثر ما لاقى إعجابها في حوار السيدة انتصار السيسي هو البساطة عندما تحدثت عن أسرتها، مردفة:"ربنا يحفظها ويحفظ الرئيس وكل أسرتهم".


وفي وقت سابق، كشفت زوجة الرئيس انتصار السيسي، في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية إسعاد يونس، تفاصيل خاصة عن بداية علاقتهما الزوجية، وطبيعة الرئيس عبد الفتاح السيسي كأب وزوج.


وأوضحت انتصار السيسي أن صلة قرابة تجمعها بالرئيس المصري، لافتة إلى أنه طلب التعرف عليها عندما كان لا يزال طالبا في الكلية الحربية، بينما كانت هي طالبة في المرحلة الثانوية، وأنهما خطبا رسميا إلا أن الزواج لم يتم حتى تخرجها من كلية التجارة بجامعة عين شمس.

وقالت في اللقاء الذي أذيع على قناة "DMC" المصرية، إن أبرز ما جذبها في الرئيس لدى تعرفها عليه، هو جديته وشعوره بالمسؤولية، خاصة بعد أن حرص على سؤالها عن دراستها، داعيا إياها للحرص على مستقبلها التعليمي، وذلك في أول لقاء يجمعهما.

واستمرت السيسي في كشف المزيد من التفاصيل عن بداية حياتهما الزوجية، قائلة إن زوجها "صبر" حتى تعلمت الطبخ وأصبحت قادرة على تقديم ولائم، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه كان يحرص على تقديم الطعام لأي ضيف يزورهما في البيت.

وأضافت: "الطواجن من الأكلات المفضلة التي أحب طبخها.. زوجي وأولادي يحبون تناول الأطعمة التقليدية، كالخضراوات والأرز، كما يحبون تناول الحلويات الشرقية، نظرا لأنني اعتدت أن أقدم لهم الكنافة والبسبوسة".

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