معارض تركي يهاجم سياسات أردوغان: يتبني الحرب للإبقاء على وجوده

اعتبر معارض كردي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتبنى سياسات الحرب للإبقاء على وجوده.

وقال الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي مدحت سنجر، إن نظام أردوغان يتبنى مفهومًا يعتمد على سياسات الحروب من أجل الإبقاء على وجوده واستمراريته.

تصريحات المعارض الكردي جاءت بخصوص مقترح موازنة الحكومة المركزية للعام 2021، والتي يناقشها البرلمان التركي حاليًا.

و في صحيفة "آرتي غرتشك"، أضاف سنجر: "لكن هذه أمور لا يمكن أن نراها في هذه البلاد، لا سيما أن النظام الحاكم مع كل يوم جديد يعمل على تعطيل الطرق والآليات الديمقراطية".

وأشار إلى أن "مقترح الميزانية المقدم من قبل النظام لا يخاطب الناس البسطاء في الشارع التركي، فما يناقشه البرلمان ميزانية خاصة بحرب ولا تحمل هموم المواطنين".

وأردف قائلا: "هذه الميزانية تخدم الحرب والقصر، والفئة المقربة منه أي أن مقدرات هذه البلاد خصصت لتلك الفئات فقط، في حين ينبغي أن يحدث عكس ذلك".

وأشار أ أن "خمس هذه الميزانية مخصص لمسألة الأمن، أي أن 17% منها مخصص لمهام الأمن والحرب، وهذا في حد ذاته يعكس العقلية التي تحكم تركيا".

واستطرد قائلا: "ولما لا يخصص النظام هذا القدر للحروب، وهو الذي يتبنى مفهومًا يعتمد على سياسات الحروب من أجل الإبقاء على وجوده واستمراريته".

وزاد: "وكما ترون في الداخل، فإن النظام لا يرى غضاضة في الوصول إلى أي مستوى تهديد متهور لفرض سياساته، بل والأكثر من ذلك، أصبح تعاونه مع المنظمات الإجرامية علنيًا".

وحذر من أن "هناك نفقات أمنية غير رسمية هائلة لا يمكننا إثباتها"