بعد 4 شهور على إطلاقها.."أهل الميديا" تحتفل بأكثر من 100 بروفايل في مبادرة #نجوم_خلف_الشاشة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 06:37 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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تحتفل صفحة"أهل الميديا"  برصد أكثر من 100 بروفايل في مبادرة #نجوم_خلف_الشاشة، وهي أول مبادرة من نوعها للحديث عن السير الذاتية لصناع والقائمين على العمل الإعلامي لمن هم خلف الشاشة أو الكاميرا، والتي تم إطلاقها في 11 يوليو 2020، والتي شملت على مسئولي القنوات السابقين والحاليين، ومسئولي الإدارات في الإخراج والإنتاج،  والمخرجين والبروديوسر، ورؤساء ومديري تحريري البرامج، والمعدين، والمونتاج، والجرافيك، ومهندسي الصوت والإضاءة والديكور، وكتاب المحتوى، وسينارست، وللإطلاع على ال100 بروفايل يمكنك.

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