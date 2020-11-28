زوجة عاصي الحلاني نهنئه بعيد ميلاده الـ50

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هنأت زوجة المطرب عاصي الحلاني بعيد ميلاده وذلك من خلال مشاركتها صورة له عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت قائله: "عيد ميلاد سعيد" كما حرص على تهنئته عدد كبير من نجوم الفن من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.





و يحتفل اليوم الفنان عاصى الحلانى بعيد ميلاده الـ50 والذي يعد من المطربين اللبنانيين الذين لفتوا الأنظار اليهم فى الوطن العربى ككل خاصة انه يمتلك صوتا مميزا ومختلفا عن الأصوات الموجودة بالساحة الغنائية.