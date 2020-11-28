إليسا تهنئ عاصي الحلاني بعيد ميلاده

السبت 28/نوفمبر/2020 - 06:51 م
عاصي الحلاني
عاصي الحلاني
مي مرسي
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هنأت النجمة إليسا المطرب اللبناني عاصي الحلاني بعيد ميلاده وذلك من خلال تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت أليسا قائله: "عيد مييلاد سعيد للحلو، ربنا يمتعك في العام الجديد بالصحة وراحة البال قبل كل شيء، لقد عرفنا بالتأكيد كم هي ثمينة هذه الأشياء في عام 2020، بارك الله في عائلتك الجميلة".

و يحتفل اليوم الفنان عاصى الحلانى بعيد ميلاده الـ50 ويعد احد المطربين اللبنانيين الذين لفتوا الأنظار اليهم فى الوطن العربى ككل خاصة انه يمتلك صوتا مميزا ومختلفا عن الأصوات الموجودة بالساحة الغنائية

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