هاني البحيري يكشف لطلاب الفنون التطبيقية تفاصيل دخوله موسوعة الارقام القياسية العالمية ومشواره في عالم الموضة من المحلية للعالمية





تنظم كلية الفنون التطبيقية بجامعة بدر في القاهرة الجديدة ندوة لمصمم الأزياء العالمي هانى البحيري بعنوان "رحلة من المحلية للعالمية" اليوم.









ويكشف البحيري خلال الندوة بداية مشواره في عالم الموضة وانطلاقه خارج مصر في العديد من مهرجانات الموضة بداية من بيروت "لوكس فاشون" ومرورا بدبي والتي عرض فيها اطول طرحة في العالم بطول ٥ آلاف متر وسجل في موسوعة الارقام القياسية العالمية بالاضافة الى بعض العروض الخاصة لأسرة حاكم الشارقة و تصمصمه لاغلي فستان زفاف في العالم علي مدي ٣ سنوات متتالية.





يعد "هانى البحيرى" سفيرا للموضة المصرية والعربية بأوروبا وآسيا وشمال إفريقيا، وشارك مؤخرا كأول مصرى بأسبوع الموضة الاسبانى للسواريهات العربية والشرقية للعام الثاني على التوالي، بالإضافة الى بصمته المميزة بأسابيع الموضة الفرنسية والإيطالية والأردن وكازاخستان بالاضافة الى اختياره للمشاركة في أسبوع الموضة بالمدينة الفرنسية التاريخية تولوز" أو" Godfather of the Toulouse Fashion Week" وذلك باعتباره "الآب الروحي" و ليكون داعما لمصممي الأزياء المشاركين بالحدث وذلك للعام الثاني على التوالي.









وانفرد" هانى البحيري" للعام الثالث على التوالى بتصميم أغلى فستان زفاف بالعالم، و الذى أثبت من خلاله قدرة صناع الموضة المصرية على لفت انتباه العالم.









وارتدت فستان العام الأول الفنانة "يسرا اللوزي" وبلغ قيمته 5 ملايين دولار والعام الثانى ارتدته النجمة اللبنانية" نيكول سابا "والذى قدر بحوالى ٢٠٠ مليون جنيه مصري، حيث رصع بالكامل وبشكل يدوى بحبات من الألماس الحر.





ومؤخرا فوجئ الجميع من متابعي الموضه العالمية بفستان زفاف من تصميم البحيري مصنوع من الألماس الحر تم تقديره بنحو 15 مليون دولار ارتدته الفنانة مى عمر.









وتميز الفستان بذيل عريض مطرز بالكامل من الألماس وقصير من الإمام بشكل مختلف عن بقية فساتين الزفاف التى قدمها هانى البحيرى من قبل.









كما قامت مؤسسة اليونسكو بفرنسا بتكريم البحيري تقديرا لتميزه بأسبوع الموضة الفرنسي وباعتباره المصري الوحيد المشارك بمواسمه لقرابة ال ١٥ عام والتي ساهمت في نجاح ال "اورينتال فاشون شو" .









وخلال تكريمه أعرب البحيري عن فخره بوحوده في اضخم حدث للموضة العالمية "اسبوع الموضة الفرنسي" وممثلا لبلده مصر التي يشرف بتمثيلها وسط عاصفة من التصفيق.







