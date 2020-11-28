كلوب يُعلق على غضب صلاح بعد استبداله أمام برايتون

السبت 28/نوفمبر/2020 - 06:20 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
ظهر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في لقطة غاضبة أثناء خروجه من ملعب مباراة فريقه أمام برايتون، والتي أقيمت اليوم.

الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز قام بإشراك السنغالي ساديو ماني في اللقاء بديلا لمحمد صلاح، في الدقيقة 64، وهو ما أشعل غضب النجم المصري، ورفض مصافحة مدربه.

وأوضح كلوب في تصريحات بعد المباراة، معلقا على تلك اللقطة، أن هناك شيء خاطئ لا يعلمه، حيث أن محمد صلاح في الطبيعي يغادر الملعب مبتسما. 

وأشار إلى أن صلاح لا يحب مغادرة الملعب، مؤكدا أنه كان يحرص على سلامته وتجنب تعرضه للإصابة أو الإرهاق.

وتعادل ليفربول، إيجابيا بهدف أمام برايتون، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدير بالذكر أن محمد صلاح صنع هدف ليفربول في اللقاء، عند الدقيقة 60، قبل خروجه بدقائق.

أخبار تهمك

خاص- حقيقة استقالة طبيب الأهلي من منصبه عقب الفوز بدوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على صفقات بيراميدز الجديدة قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

رسالة موسيماني للاعبي الأهلي بعد الفوز ببطولة إفريقيا

منذ أقل من ساعة

بعد التتويج الإفريقي.. موسيماني يحسم قائمة الأهلي في الموسم الجديد

منذ أقل من نصف ساعة

محمد صلاح يحرج كلوب ويعترض على تغييره أمام برايتون

منذ ساعتين

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

سرس الليان يفوز على جمهورية شبين بالقسم الثاني

منذ أقل من ساعتين

ثلاثي الأهلي ونجم الزمالك الأبرز.. الاتحاد السكندري يحسم 5 صفقات قوية استعدادًا للموسم الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يعلن ضم حمادة الفيل في صفقة انتقال حر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يتبرأ أمام الجماهير من أزمة كهربا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

ثورة غضب بين أعضاء الجمعية العمومية بسبب مجاملات جمال محمد علي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي: نهر النيل شريان حياة يجب أن يكون مصدرا للتعاون والتنمية

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يعلق على إصابة نجم برشلونة المفاجئة

منذ ساعة و 25 دقيقة

تعرف على مكافآت فوز لاعبي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:20 م

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

01:58 م

عاجل.. نجم الزمالك يتبرأ أمام الجماهير من أزمة كهربا

03:57 م

بعد التتويج الإفريقي.. موسيماني يحسم قائمة الأهلي في الموسم الجديد

06:01 م

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

10:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»