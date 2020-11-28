كلوب يُعلق على غضب صلاح بعد استبداله أمام برايتون

ظهر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في لقطة غاضبة أثناء خروجه من ملعب مباراة فريقه أمام برايتون، والتي أقيمت اليوم.





الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز قام بإشراك السنغالي ساديو ماني في اللقاء بديلا لمحمد صلاح، في الدقيقة 64، وهو ما أشعل غضب النجم المصري، ورفض مصافحة مدربه.





وأوضح كلوب في تصريحات بعد المباراة، معلقا على تلك اللقطة، أن هناك شيء خاطئ لا يعلمه، حيث أن محمد صلاح في الطبيعي يغادر الملعب مبتسما.





وأشار إلى أن صلاح لا يحب مغادرة الملعب، مؤكدا أنه كان يحرص على سلامته وتجنب تعرضه للإصابة أو الإرهاق.





وتعادل ليفربول، إيجابيا بهدف أمام برايتون، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





جدير بالذكر أن محمد صلاح صنع هدف ليفربول في اللقاء، عند الدقيقة 60، قبل خروجه بدقائق.



