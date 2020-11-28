حساب المواطن الدفعة 37 | كيفية ضمان استمرارية الدعم ورابط التقديم

حساب المواطن الدفعة 37 .. يعتبر حساب المواطن أحد الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية، وذلك لإعانة المواطنين السعوديين الغير قادرين على تلبية احتياجاتهم اليومية لمواجهة الغلاء وشراء ما يلزمهم وما يلزم أطفالهم وأسرتهم، وذلك بعدما أصبحت الأسعار في ارتفاع ملحوظ ولم يعد غالبية المواطنين القدرة على تحمل تلك الارتفاعات، لذلك قامت الحكومة السعودية بتوفير مساعدات مالية لهؤلاء الغير القادرين، وذلك من خلال وضع تلك الأموال في حساب المواطن، حيث تتم نقل تلك المساعدات من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية وذلك لكل المسجلين على حسابات البنوك الخاصة بالمستحقين.





حساب المواطن الدفعة 37



تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية بصرف حساب المواطن لكل المسجلين المستحقين للدعم في المملكة وذلك بشكل شهري، لكي يستطيع المستحقين للدعم في تلبية احتياجاتهم من مأكولات وملابس أولا بأول، حيث يتم صرف حساب المواطن الدفعة الـ 37 وذلك يوم 10 من شهر ديسمبر القادم.





كيفية الحصول على حسـاب المواطـن الدفعة 37



قام بالتسجيل في حساب المواطن الدفعة ٣7 في المملكة العربية السعودية أكثر من 13 مليون مستحق في السعودية حيث قاموا بالتسجيل في حساب المواطن، بعد انطبقا بعض الشروط ويمكن عزيزي القارئ أن تكون ممن ينطبق عليهم تلك الشروط والتي يقدمها لك موقع دليل الوطن فيما يلي:

أولا يجب أن يكون المتقدم للاستحقاق في حساب المواطن من حاملي الجنسية السعودية.

ثم يجب على المستحق أن يكون مقيم إقامة كاملة بالمملكة السعودية في آخر ثلاث شهور.

يحرم من الحصول على حساب المواطن الأفراد الذين أحكام قضائية وينفذونها بالسجن.

ثم يحرم من صرف حساب المواطن أصحاب المناصب والأماكن الهامة في المملكة.

يجب أن تكون جميع البيانات المسجلة على حساب المواطن صحيحة للسجلات الحكومية بالمملكة.



رابط التقديم على حسـاب المواطـن الدفعة 37



أولا يجب التسجيل في موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية من هنا.

ثم يقوم الراغب في التسجيل بكتابة البيانات الشخصية التي يطلبها منك موقع التسجيل.

بعد ذلك أدخل الرقم السري الخاص بك والرمز المرئي كذلك.

ثم يقوم المسجل بتوضيح الحالة الاجتماعية والمادية والمهنية

يقوم الراغب في التسجيل بكتابة الرقم الخاص بحسابه البنكي لأنه سيتم إضافة المساعدة المادية عليه.